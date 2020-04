تغريدات .. قطّة سارابيا تقرأ لهاري بوتر وكوتينيو يحتفل مع زوجته

View this post on Instagram

Family, friends, football… they have not taken anything away from us, they have simply put it off 😉 Together and being responsible we will enjoy it again. #StayHome 🙏🏻 . Familia, amigos, fútbol… No nos han quitado nada, simplemente nos lo han aplazado. 😉 Juntos y siendo responsables volveremos a disfrutarlo. #QuédateEnCasa 🙏🏻