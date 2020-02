تغريدات .. كارفاخال بحفل زفاف صديقه وديبالا يُمازح والدته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

باولو ديبالا – الأرجنتين

نشر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع (إنستغرام) رفقة والدته في حمام السباحة خلال فترة الطفولة، معلقا: “من الواضح أننا لا نستطيع ملء المسبح”.

كريم بنزيمة – فرنسا

شارك مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له مع متابعيه عبر (إنستغرام)، تظهر وجوده على غلاف إحدى المجلات، معلقا: “غلاف جديد”.

دانيال كارفاخال – إسبانيا

حضر مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، حفل زفاف إحدى أصدقائه، حيث نشر صورة له عبر موقع (إنستغرام)، معلقا: “حفل زفاف مذهل”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

