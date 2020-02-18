آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

تغريدات .. كاسياس يترشّح للإنتخابات ورونالدو داخل حمام الثلج

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

View this post on Instagram

Ice recovery 🧊💪🏼

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

نشر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع (إنستغرام)، تظهر تواجده داخل حمام الثلج كأحد التدريبات الاستشفائية، معلقا: “استعادة الجليد”.

ايكر كاسياس – إسبانيا

أعلن حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، عزمه خوض انتخابات الإتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث كتب عبر حسابه على (إنستغرام): “نعم، سأقدم نفسي لرئاسة الإتحاد الإسباني عندما تسمى الانتخابات.. سنضع اتحادنا بقمة أفضل كرة قدم في العالم، إسبانيا”.

نيلسون سيميدو – البرتغال

View this post on Instagram

Look at me 🐾🐾

A post shared by Nelson Semedo 🇨🇻🇵🇹 (@nelsonsemedo50) on

شارك لاعب نادي برشلونة الإسباني، متابعيه عبر حسابه على (إنستغرام)، صورة له رفقة كلبه، معلقا: “إنظر إلي”.

باهر المحمدي – مصر

نفى لاعب نادي الإسماعيلي المصري، شائعات فسخ عقده مع فريقه الحالي، حيث نشر صورة له عبر موقع (تويتر) من ألمانيا عقب خضوعه لبعض الفحوصات الطبية للوقوف على جاهزيته، مغردا :”العودة”.

[email protected]

الوسوم

مقالات ذات صلة

طاقم حكام أردني يُدير مباراة التعاون والدحيل بدوري أبطال آسيا

منذ 29 دقيقة

اصدار جدول مباريات بطولة الدرجة الثالثة لموسم 2020

منذ ساعة واحدة

“يويفا” تمنح جائزة “رجل المباراة” بدءا من ثمن نهائي التشامبيونزليغ

منذ ساعتين

ميسي وهاميلتون يتقاسمان جائزة لاوريوس كأفضل رياضي للعام 2019

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock