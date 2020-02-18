تغريدات .. كاسياس يترشّح للإنتخابات ورونالدو داخل حمام الثلج

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع (إنستغرام)، تظهر تواجده داخل حمام الثلج كأحد التدريبات الاستشفائية، معلقا: “استعادة الجليد”.

ايكر كاسياس – إسبانيا

أعلن حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، عزمه خوض انتخابات الإتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث كتب عبر حسابه على (إنستغرام): “نعم، سأقدم نفسي لرئاسة الإتحاد الإسباني عندما تسمى الانتخابات.. سنضع اتحادنا بقمة أفضل كرة قدم في العالم، إسبانيا”.

نيلسون سيميدو – البرتغال

شارك لاعب نادي برشلونة الإسباني، متابعيه عبر حسابه على (إنستغرام)، صورة له رفقة كلبه، معلقا: “إنظر إلي”.

باهر المحمدي – مصر

نفى لاعب نادي الإسماعيلي المصري، شائعات فسخ عقده مع فريقه الحالي، حيث نشر صورة له عبر موقع (تويتر) من ألمانيا عقب خضوعه لبعض الفحوصات الطبية للوقوف على جاهزيته، مغردا :”العودة”.

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