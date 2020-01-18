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تغريدات .. كاسياس يُحارب الفقر وديباي يقضي على الثعابين

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ميتشي باتشوايي – بلجيكا

نشر مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) وظهر اللاعب بمظهر جديد، معلقا: “نعم.. أرسم الأظافر”.

ممفيس ديباي – هولندا

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No snakes in my backyard.

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قام لاعب نادي ليون الفرنسي بنشر صورة عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) من حديقة منزله، معلقا: “لا ثعابين في فناء منزلي”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

شارك الحارس الإسباني مقطع فيديو عبر حسابه على (تويتر)، تضمن كلمة لبعض الشباب الفقراء، مغردا: “عقد العمل للناس من أجل الكوكب، أمامنا عشر سنوات لإنقاذ العالم ومنح أطفالنا المستقبل الذي يستحقونه، ماذا يمكنك أن تفعل اليوم؟”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

حث مهاجم نادي إيه سي ميلان الإيطالي، متابعيه على (تويتر) بحجز تذاكر العام، حيث شارك موقع تذاكر المسابقات في السويد، مغردا: “ضع العلامة”.

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