خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ميتشي باتشوايي – بلجيكا

نشر مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) وظهر اللاعب بمظهر جديد، معلقا: “نعم.. أرسم الأظافر”.

ممفيس ديباي – هولندا

قام لاعب نادي ليون الفرنسي بنشر صورة عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) من حديقة منزله، معلقا: “لا ثعابين في فناء منزلي”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

The Decade of Action #ForPeopleForPlanet is on. We have ten years to save the world and give our kids the future they deserve. What can you do today? See short videos created by seven influencers from the world of sports and entertainment for @UNDP.

— Iker Casillas (@IkerCasillas) January 17, 2020