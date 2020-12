تغريدات.. كاسياس يشكر ريال مدريد وكومان يتمنى أعيادا سعيدة للجميع

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماركوس لورينتي – إسبانيا

عبر الدولي الاسباني ماركوس لورينتي لاعب نادي أتلتيكو مدريد عن سعادته بفوز فريقه على ريال سوسيداد ضمن منافسات الليغا، مغردا: “3 نقاط وليلة مثالية.. لنذهب”.

رونالد كومان – هولندا

A really good and important win last night against Valladolid.

–

Happy Holidays everyone! 🔵🔴#ForçaBarça #MerryChristmas pic.twitter.com/inHqU7AVQk

— Ronald Koeman (@RonaldKoeman) December 23, 2020