تغريدات.. كاسياس يشكر ريال مدريد وكومان يتمنى أعيادا سعيدة للجميع

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماركوس لورينتي – إسبانيا

عبر الدولي الاسباني ماركوس لورينتي لاعب نادي أتلتيكو مدريد عن سعادته بفوز فريقه على ريال سوسيداد ضمن منافسات الليغا، مغردا: “3 نقاط وليلة مثالية.. لنذهب”.

رونالد كومان – هولندا

A really good and important win last night against Valladolid.

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Happy Holidays everyone! 🔵🔴#ForçaBarça #MerryChristmas pic.twitter.com/inHqU7AVQk — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) December 23, 2020

أشاد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني، بفوز فريقه على بلد الوليد ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الاسباني، مغردا: “فوز جيد ومهم ضد بلد الوليد، أعيادا سعيدة للجميع”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

Orgulloso de volver a casa. Afronto este nuevo reto con toda la ilusión y ganas del mundo, gracias por la bienvenida 🙌🏼 https://t.co/tFDu7uxMHE — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 22, 2020

رحب الحارس الإسباني الأسبق لنادي ريال مدريد الإسباني، إيكر كاسياس، بعودته إلى ملعب “سانتياغو بيرنابيو” كنائب للمدير التنفيذي، مغردا: “فخور بالعودة إلى المنزل، أواجه هذا التحدي الجديد بكل الحماس والرغبة في العالم، أشكركم على الترحيب”.

ليونيل ميسي – الأرجنتين

حطم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم الأسطورة البرازيلي بيليه كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف لفريق واحد برصيد 644 هدفا، معلقا: “عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أكن أعتقد مطلقا أنني سأحطم رقما قياسيا حققه بيليه، لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساعدني على مر السنين ، وزملائي وعائلتي وأصدقائي وكل من يدعمني كل يوم، عناق حب كبير”.