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تغريدات .. كاسياس ينتقد معايير الافضل وماديسون يُحقق حلم الطفولة

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

واين روني – إنجلترا

نشر لاعب المنتخب الإنجليزي السابق صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء تكريمه ضمن أساطير منتخب الأسود الثلاثة، معلقا: “ليلة رائعة في ستاد ويمبلي للاحتفال بالمباراة رقم 1000، من الجيد اللحاق ببعض الزملاء في منتخب إنجلترا القديم والأساطير”.

دالي بليند – هولندا

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شارك لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي صورة له برفقة زوجته ونجله عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، حيث ظهر خلالها حاملا كلبه الخاص بجوار زوجته ونجله.

جيمس ماديسون – انجلترا

قام لاعب نادي ليستر سيتي بنشر صور له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) في فترة طفولته وهو يرتدي قميص المنتخب الإنجليزي، مغردا: “مجرد فتى صغير من كوفنتري مع حلم، لقد حققت حلم الليلة الماضية في اللعب لبلدي إنجلترا، لا يمكن البدء في محاولة وصف الرضا الذي أعطاني إياه”.

ايكر كاسياس – اسبانيا

انتقد حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي معايير اختيار الأفضل عالميا، حيث غرد عبر موقع (تويتر): “فان دايك أختير الأفضل من قبل يويفا، ميسي اختير الأفضل من قبل فيفا، أتخيل أن كريستيانو بفضل المعجزات التي قام بها سيفوز بالكرة الذهبية، ولكنني أرى أن المعايير التي نتبعها في كرة القدم لتقديم الجوائز ليست منطقية، أليس كذلك؟”.

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