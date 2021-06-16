تغريدات.. كاسياس يُطالب بالإعتذار وبداية موفقة للفرنسي فاران

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

Grande vitória, equipa! Vamos em busca do nosso objectivo! Força Portugal! Vamos com tudo para dar mais uma alegria aos portugueses que tanto nos têm apoiado! 🏆💪🏽⚽️🇵🇹#vamoscomtudo pic.twitter.com/ZFNkqVTeUw — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 16, 2021

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بفوز منتخب بلاده على المجر 3-0 في مستهل مشوارهما بكأس أوروبا، مغردا: “فوز كبير، دعنا نذهب سعيا وراء هدفنا بقوة البرتغال، نحن نذهب بكل شيء لإضافة المزيد من السعادة على البرتغاليين الذين دعمونا كثيرا”.

رافاييل فاران – فرنسا

أشاد الدولي الفرنسي رافاييل فاران مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، بفوز منتخب بلاده على ألمانيا بهدف نظيف في بطولة اليورو، مغردا: “بداية موفقة”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

Rotundamente falso que haya dado unas declaraciones a esta revista. La falta de ética por parte de este medio es acojonante. Exijo una rápida rectificación por parte del director. https://t.co/KGCxxS6Kiw — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 16, 2021

نفى الحارس الإسباني المعتزل إيكر كاسياس خبرا تناقلته إحدى الصحف الإسبانية حول الحياة الخاصة له، مغردا: “لم أدلى بتصريح لهذه المجلة، الإفتقار للأخلاق من جانب هذه الوسيلة أمر مروع، أطالب بتصحيح سريع من المدير المسؤول”.

ماثياس جينتير – ألمانيا

عبر الألماني ماثياس جينتير مدافع نادي بروسيا مونشنجلادباخ عن أسفه للخسارة أمام فرنسا في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة اليورو، مغردا: “هزيمة مؤلمة جدا، ألمانيا مستمرة يوم السبت”.

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