تغريدات .. كافاني في نزهة ومورا يحتفل بعيد ميلاد زوجته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لوكاس مورا – البرازيل

احتفل لاعب نادي توتنهام الإنجليزي بعيد ميلاد زوجته، حيث نشر صورة لهما عبر (إنستغرام) وعلق عليها: “عيد ميلاد سعيد، نحن نحبك كثيرا، نموت بالفعل من الحنين إلى الماضي”.

ترنت أرنولد – إنجلترا

نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة الكاميروني جويل إمبيد نجم كرة السلة الأميركية، معلقا: “سعيد برؤيتك يا جويل إمبيد”.

جورجينيو فينالدوم – هولندا

شارك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له مع متابعيه عبر موقع (إنستغرام) برفقة نجله في أحد الملاهي، معلقا: “بغض النظر عن اللعبة، ألعب للفوز”.

إديسون كافاني – الأوروغواي

قام مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنشر صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) برفقة أسرته وكلبه، مغردا: “النزهة، المشي”.

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