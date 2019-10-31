تغريدات.. كافاني يداعب نجله وغوميز يشكر جماهير الهلال

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لويس سواريز – الأوروغواي

Proud being part of @FCBarcelona history, thank to all for your support and to all my teammates that they are part of every achievement 🔵🔴 #viscabarça pic.twitter.com/fFrymQsd0r — Luis Suarez (@LuisSuarez9) October 30, 2019

أبدى مهاجم نادي برشلونة الإسباني سعادته الكبيرة، بعد دخوله في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا بتاريخ “البرسا” برصيد 185 هدفا في المركز الرابع، مغردا: “فخور كوني جزءا من نادي برشلونة، التاريخ، شكرا للجميع لدعمكم ولكل زملائي في الفريق، إنهم جزء من كل إنجاز”.

ادينسون كافاني – الأوروغواي

Momentos únicos de la vida 💫❤️.

Momenti unici della vita💫❤️.

Moments uniques de la vie💫❤️.

Unique moments of life💫❤️. pic.twitter.com/egWSS9gzbk — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) October 30, 2019

شارك مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو له عبر صفحته الشخصية على (تويتر) وهو يداعب نجله الصغير، مغردا: “لحظات فريدة من الحياة”.

أنخيل غوميز – إنجلترا

RIP John Witherspoon 😭😢 Legend !!! https://t.co/PoqXJWhSEX — Santi Gomes (@agomes_47) October 30, 2019

حرص لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على نعي الممثل الكوميدي الأميركي جون ويذرسبون، والذي وافته المنية الأربعاء، مغردا: “رحمة الله عليك جون ويذرسبون”.

بافيتمبي غوميز – فرنسا

thanks for your messages…and all your support for what happened… just remember that a lion never dies! And always comes back stronger 💪🏿. I love you. 💙🐾🐾 pic.twitter.com/gtmCQh4lZy — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 30, 2019

وجه مهاجم نادي الهلال السعودي الشكر لجماهير “الزعيم” بعد الدعم الذي وجده خلال فترة تعافيه من الإصابة، مغردا: “شكرا على رسائلك وكل دعمك لما حدث فقط، تذكر أن الأسد لا يموت أبدا، ودائما يعود أقوى، أحبك”.

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