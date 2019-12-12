خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح – مصر

قام لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء ممارسته بعض التمرينات الرياضية، معلقا: “باليه على البساط”.

داني ألفيس – البرازيل

نشر مدافع نادي ساو باولو البرازيلي صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة الفنان داركو بيريك، أحد أبطال العمل الدرامي (بيت من ورق)، معلقا: “هل تريد عضوا جديدا؟ ما رأيك يا بيريك؟، يمكن أن يكون موسم 2020 توقيعا رائعا”.

توني كروس – ألمانيا

One last time. Come on Raymond!!! https://t.co/vE65ms1wKS — Toni Kroos (@ToniKroos) December 11, 2019

حرص لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، على دعم ريمون فان بارنيفيلد بطل لعبة السهام، مغردا: “للمرة الأخيرة.. هيا ريمون”.

نادي مارسيليا الفرنسي

Hier après-midi, les joueurs et le staff de l’OM ont donné un peu de leur temps aux enfants et adolescents malades de l’hôpital de la Timone 💙 Toutes les photos ici 👉 https://t.co/6JjZ43gSMK pic.twitter.com/cx26PVXkBV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 11, 2019

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مارسيليا الفرنسي عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) صورة من زيارة نجوم الفريق لمستشفى الأطفال، بقولها: “بعد الظهر، أعطى اللاعبون والموظفون وقتهم للأطفال والمراهقين المرضى في مستشفى تيم ون”.

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