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تغريدات .. كروس يدعم بطل السهام ومحمد صلاح يلعب الباليه

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح – مصر

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Ballet on Mat

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قام لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء ممارسته بعض التمرينات الرياضية، معلقا: “باليه على البساط”.

داني ألفيس – البرازيل

نشر مدافع نادي ساو باولو البرازيلي صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة الفنان داركو بيريك، أحد أبطال العمل الدرامي (بيت من ورق)، معلقا: “هل تريد عضوا جديدا؟ ما رأيك يا بيريك؟، يمكن أن يكون موسم 2020 توقيعا رائعا”.

توني كروس – ألمانيا

حرص لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، على دعم ريمون فان بارنيفيلد بطل لعبة السهام، مغردا: “للمرة الأخيرة.. هيا ريمون”.

نادي مارسيليا الفرنسي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مارسيليا الفرنسي عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) صورة من زيارة نجوم الفريق لمستشفى الأطفال، بقولها: “بعد الظهر، أعطى اللاعبون والموظفون وقتهم للأطفال والمراهقين المرضى في مستشفى تيم ون”.

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