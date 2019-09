“تغريدات”.. كروس يُغازل “الملك” نادال وفيغو في الصين

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نادي ليفربول الإنجليزي

استذكر الحساب الرسمي لنادي الريدز على موقع (تويتر)، الهدف الأول الذي سجله المهاجم الانجليزي روبي فاولر قبل نحو 26 عاما بقميص ليفربول، بقوله: “في مثل هذا اليوم من عام 1993، سجّل روبي فاولر هدفه الأول بقميص الريدز”.

لويس فيغو – لاعب برتغالي معتزل

Sunny day in Nanjing with https://t.co/KMfadT6vQs for the launch of the Golden Futsal League 2019! It was a pleasure to be invited to do the kick-off and wish the best of luck to all the participants! ✌️ pic.twitter.com/p1HgEhmXeu

— Luís Figo (@LuisFigo) September 22, 2019