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“تغريدات”.. كروس يُغازل “الملك” نادال وفيغو في الصين

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نادي ليفربول الإنجليزي

استذكر الحساب الرسمي لنادي الريدز على موقع (تويتر)، الهدف الأول الذي سجله المهاجم الانجليزي روبي فاولر قبل نحو 26 عاما بقميص ليفربول، بقوله: “في مثل هذا اليوم من عام 1993، سجّل روبي فاولر هدفه الأول بقميص الريدز”.

لويس فيغو – لاعب برتغالي معتزل

كشف النجم البرتغالي المعتزل عن استعداداه لمنح شارة الانطلاق لدوري الصالات في الصين، مغردا: “يوم مشمس في نانجينغ لإطلاق الدوري الذهبي لكرة الصالات 2019! لقد كان من دواعي سروري أن تتم دعوتي للقيام بالبدء، ونتمنى حظا سعيدا لجميع المشاركين”.

انييستا – لاعب فيسيل كوبي الياباني

نشر النجم السابق لنادي برشلونة الاسباني واللاعب الحالي لنادي فيسيل كوبي الياباني، تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، جاء فيها: “وقت العائلة”.

توني كروس – لاعب ريال مدريد

تفاعل لاعب الوسط الالماني مع الدور التدريبي الذي كان يقوم به الاسباني رافائيل نادال مع السويسري روجر فيدرر في كأس لايفر لكرة المضرب، مغردا: “الملك”.

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