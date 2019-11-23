خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ناثانييل كلاين – إنجلترا

نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) من نخلة جميرا بدولة الإمارات، معلقا: “خمسة نخلة جميرا دبي”.

ألفاروا موراتا – إسبانيا

شارك مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة زوجته من حفل مجلة (جي كيو) لتوزيع جوائز الأفضل، معلقا: “رجال العام 2019 شكرا جزيلا لك مجلة جي كيو الأميركية”.

خاميس رودريغيز – كولومبيا

Esto es lo más lindo de la vida. 😍 pic.twitter.com/PTHQZAk31s — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) November 22, 2019

قام جناح نادي ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة له على موقع التدوينات المصغر (تويتر)، برفقة نجله، معلقا: “عبر هذا.. أغلى شيء في الحياة”.

باولو غازانيغا – الأرجنتين

حرص حارس مرمى نادي توتنهام الإنجليزي على تهنئة شقيقه بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بنشره صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) رفقة شقيقه في فترة الطفولة، معلقا: “كل عام وأنت بخير”.

[email protected]