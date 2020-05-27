خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر حسابه على (إنستغرام) ظهر خلالها بقصة شعر جديدة، ليطرح سؤالا على جماهيره، بقوله: “هل توافقوا؟”.

إيسكو – إسبانيا

هنأ لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، زوجته بإصدار كتابها الأول، معلقا عبر حسابه على (انستغرام): “مبارك كتابك الأول سارة، لقد كنت محظوظا بما يكفي لقراءته قبل أي شخص آخر، العمل والتفاني والحماس الذي قمتي بكتابته يستحق المرح، أنا فخور بك جدا، أحبك”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

شارك مهاجم ميلان الإيطالي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) رفقة زميله هاكان تشالهان على دراجة بخارية، مغردا: “وظيفة هاكان تشالهان”.

محمود كهربا – مصر

قام لاعب نادي الأهلي المصري، بنشر صورة له عبر حسابه على (إنستغرام) في رحلة بحرية، معلقا: “على الهادى يا زبادي”.

Khaled.omeri@alghad.jo