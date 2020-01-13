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تغريدات .. كوتينيو على الثلج وسلامة يُشيد بإنجاز الأرثوذكسي

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كوتينيو – البرازيل

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شارك لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، متابعيه عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، صورة له مع زوجته على الثلج، معلقا: “اليوم المثلج”.

معتصم سلامة – مدرب الأرثوذكسي

أشاد المدرب الأردني بإنجاز فريقه في التأهل إلى نهائي دوري السلة لمواجهة الوحدات، حيث كتب عبر حسابه على (فيسبوك): “بالجهد والإصرار فعلناها ووصلنا إلى النهائي بعد سلسلة رهيبة، حان الوقت لخوض نهائي يحكى به مع فريق أحببته منذ صغري في كرة القدم؛ واليوم سنتواجه بكرة السلة في أول نهائي لجمهوره الرهيب الوحدات، كل الشكر للجنة المؤقتة على هذا العرس السلوي الذي أصبح الجميع يتابعه”.

ماركو أسينسيو – إسبانيا

نشر لاعب نادي ريال مدريد الإٍسباني صورة له مع متابعيه عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر”، تظهر خوضه تدريبات تأهيلية، مغردا: “كلما كانت اختباراتك أقوى، زادت انتصاراتك، أسبوع عمل رائع، نواصل”.

عبد الرزاق حمدالله – المغرب

قام لاعب نادي النصر السعودي، بنشر صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) أثناء وجوده في الصحراء، مغردا: “ملك الصحراء.. والملك لله وحده”.

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