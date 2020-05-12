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تغريدات .. كوتينيو يُتابع المسلسلات ونيمار يستعد للتحديات القادمة

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فيليب كوتينيو – البرازيل

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Minha parceirinha de série 🎥 ♥️

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نشر لاعب بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) رفقة نجله أثناء مشاهدة أحد المسلسلات، معلقا: “شريك المسلسل”.

توماس مولر – ألمانيا

قام لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني بنشر صورة له عبر حسابه على (تويتر) من تدريبات فريقه، مغردا: “اليوم التدريب مع بايرن ميونيخ، بايرن جاهز لإعادة البوندسليغا”.

نيمار دا سيلفا – البرازيل

شارك لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مقطع فيديو له عبر حسابه على (تويتر) وهو يؤدي بعض التدريبات التأهيلية، مغردا: “كن دائما إيجابيا وبصحة جيدة، هكذا أبقي نفسي على استعداد للتحديات القادمة”.

بافيتيمبي غوميز – فرنسا

أدى لاعب نادي الهلال السعودي، بعض التدريبات البدنية، حيث نشر صورة له عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر (تويتر)، مغردا: “روتين الصباح”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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