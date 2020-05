تغريدات .. كوتينيو يُتابع المسلسلات ونيمار يستعد للتحديات القادمة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فيليب كوتينيو – البرازيل

A post shared by Philippe Coutinho (@phil.coutinho) on May 11, 2020 at 11:27am PDT

نشر لاعب بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) رفقة نجله أثناء مشاهدة أحد المسلسلات، معلقا: “شريك المسلسل”.

توماس مولر – ألمانيا

Today: Training at @FCBayern Campus – Ready for the Re-Start of the @Bundesliga_DE 😀⚽️ #packmas #bundesliga #fcufcb #esmuellert pic.twitter.com/3XNJOfUQEs

قام لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني بنشر صورة له عبر حسابه على (تويتر) من تدريبات فريقه، مغردا: “اليوم التدريب مع بايرن ميونيخ، بايرن جاهز لإعادة البوندسليغا”.

نيمار دا سيلفا – البرازيل

Always stay positive and always stay fit! 👊 This is how I keep myself ready for upcoming challenges 🔥@redbull #RedbullNeymarJrsFive pic.twitter.com/zSPnOEBYgi

— Neymar Jr (@neymarjr) May 11, 2020