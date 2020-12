تغريدات.. كين سفيرا لـ “تومي” ومفاجأة منتظرة من باتو

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ألكساندر باتو – البرازيل

أثار البرازيلي ألكساندر باتو الشكوك حول مستقبله، بعدما شارك صورة له مع متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، مغردا: “قريبا”.

أدريان – إسبانيا

استذكر أدريان سان ميغيل حارس مرمى ليفربول، مرور عام كامل على تتويج فريقه بلقب كأس العالم للأندية، حيث نشر صورة له مع كأس مونديال الأندية، مغردا: “قبل عام”.

إيدير ميليتاو – البرازيل

قام الدولي البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة له من التدريبات الجماعية للنادي الملكي، معلقا: “التدريبات”، في إشارة إلى امكانية مشاركته امام غرناطة بالجولة المقبلة من الليغا.

هاري كين – إنجلترا

I’m proud to become an Ambassador of The Tommy Club, a new club from @RBLI. Anyone can become a Tommy Club Champion to help veterans receive the support they need for years to come. Join now at https://t.co/defrBps8j2#BecomeAChampion #TommyinTheWindow pic.twitter.com/FC5yBPdyJ3

— Harry Kane (@HKane) December 22, 2020