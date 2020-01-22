تغريدات .. كين يحتفل بعيد ميلاد زوجته ورونالدو يفتتح فندقه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لويس سواريز – الأوروغواي

نشر مهاجم نادي برشلونة الإسباني، صورا له عبر موقع (إنستغرام) أثناء أدائه بعض التدريبات العلاجية عقب الإصابة التي ألمت به مؤخراً، معلقا: “بدأ العلاج وحريص على العودة”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي صورا له عبر موقع (إنستغرام)، تظهر الفندق الخاص به في مدينة مدريد، والذي من المقرر افتتاحه قريبا، معلقا: “إقترب أكثر فأكثر من افتتاح فندقنا الجديد في مدريد! ترقبوا المزيد من التفاصيل”.

هاري كين – إنجلترا

احتفل لاعب نادي توتنهام الإنجليزي بعيد ميلاد زوجته، حيث نشر صورة لهما عبر (إنستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة، أحبك”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

Y llega un día en el que te juntas a comer y empiezas a hablar de "Clásicos"; de Eurocopas y Mundiales vividos; y de mil historias más que te vienen a la cabeza… Un placer señor @carles5puyol ✌️ pic.twitter.com/CpCKs8XrmB — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 21, 2020

تناول حارس مرمى نادي ريال مدريد السابق وبورتو الحالي، وجبة العشاء مع مواطنه كارلوس بويول مدافع نادي برشلونة السابق، مغردا: “يأتي يوم تلتقي فيه لتناول الطعام وتبدأ في الحديث عن الكلاسيكيات، من يورو وكأس العالم، وآلاف القصص التي تتبادر إلى الذهن”.

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