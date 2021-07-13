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تغريدات.. كين يُحارب العنصرية وألدرفيريلد يرفض العمل

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أركاديوش ميليك – بولندا

شارك الدولي البولندي أركاديوش ميليك، مهاجم نادي مارسيليا الفرنسي، صورة له مع نجم كرة السلة الأميركي جيمس هاردن، مغردا: “اجتماع الصيف”.

توبي ألدرفيريلد – بلجيكا

نشر البلجيكي توبي ألدرفيريلد مدافع نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، صورة له أثناء قيامه بإجراء تدريبات بدنية أمام بركة السباحة، مغردا: “لا تعمل أبدا”.

هاري كين – إنجلترا

استهجن قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، الإساءات العنصرية التي يتعرض لها زملائه جادون سانشو وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا بعد خسارة نهائي اليورو أمام ايطاليا بفارق ركلات الترجيح، مغردا: “… إنهم يستحقون الدعم وليس الإساءة العنصرية… إذا كنت تسيء معاملة أي شخص على وسائل التواصل الاجتماعي ، فأنت لست من محبي انجلترا ولا نريدك”.

روبرتو مانشيني – إيطاليا

قام الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لـ “الآزوري” بمشاركة صورة له مع كأس بطولة أمم أوروبا، مغردا: ” كأس جديد، صورة ملف تعريف جديدة”.

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