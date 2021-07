تغريدات.. كين يُحارب العنصرية وألدرفيريلد يرفض العمل

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أركاديوش ميليك – بولندا

شارك الدولي البولندي أركاديوش ميليك، مهاجم نادي مارسيليا الفرنسي، صورة له مع نجم كرة السلة الأميركي جيمس هاردن، مغردا: “اجتماع الصيف”.

توبي ألدرفيريلد – بلجيكا

نشر البلجيكي توبي ألدرفيريلد مدافع نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، صورة له أثناء قيامه بإجراء تدريبات بدنية أمام بركة السباحة، مغردا: “لا تعمل أبدا”.

هاري كين – إنجلترا

Three lads who were brilliant all summer had the courage to step up & take a pen when the stakes were high. They deserve support & backing not the vile racist abuse they’ve had since last night. If you abuse anyone on social media you’re not an @England fan and we don’t want you. pic.twitter.com/PgskPAXgxV

— Harry Kane (@HKane) July 12, 2021