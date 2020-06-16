تغريدات .. لاعب النصر يتحدى الأسد ولوفرين يهنئ صلاح

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أوليفر كان – ألمانيا

What my birthday coffee party looks like this year 😉 Thanks so much for all the congrats 🙏🏼 #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/6wq0ruWjJ3 — Oliver Kahn (@OliverKahn) June 15, 2020

نشر حارس المرمى السابق والمدير التنفيذي الحالي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، صورة له عبر حسابه على (تويتر) وهو يحتسي فنجان قهوة، مغردا: “كيف تبدو حفلة قهوة عيد ميلادي هذا العام؟، شكرا جزيلا لجميع التهاني”.

عبدالرزاق حمدالله – المغرب

شارك لاعب نادي النصر السعودي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، حيث ظهر النجم المغربي بجوار أحد الأسود، واضعا رموز تدلل على الحب.

درايس ميرتينز – بلجيكا

Thanks for your kind words! 💙 Forza Napoli Sempre pic.twitter.com/tlTBeI58oh — Dries Mertens (@dries_mertens14) June 15, 2020

قام لاعب نادي نابولي الإيطالي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على (تويتر) للنجم الأرجنتيني المعتزل دييغو مارادونا، بعدما أشاد بالرقم التاريخي لميرتينز عقب وصوله للهدف رقم 122 بقميص (فقراء الجنوب)، مغردا: “شكرا لكلماتك الرقيقة، يحيا نابولي للأبد”.

ديان لوفرين – كرواتيا

هنأ مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، زميله المصري محمد صلاح بعيد ميلاده، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي على (انستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد، لتبقى سعيدا ومستيقظا إلى الأبد”.

Khaled.omeri@alghad.jo