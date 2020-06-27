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تغريدات .. لوكاس بالبحر الميت وميلان يحتفل بعيد ميلاد فيرديس

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

أشاد اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بفوز فريقه على ليتشي بالجولة الثامنة والعشرين من الكالتشيو، مغردا: “انتصار مهم، الرجال الكبار”.

نادي الزمالك المصري

تمنى نادي الزمالك المصري لكرة القدم الشفاء العاجل لحارس مرماه محمد عواد، بعد تأكيد إصابته فيروس كورونا المستجد، مغردا: ” نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا محمد عواد؛ ننتظر عودتك سريعا وستعود أقوى مما كنت”.

لوكاس سيمون – بولندا

شارك البولندي لوكاس سيمون مهاجم فريق النادي الفيصلي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، أثناء تواجده في رحلة استشفاء علاجية بمنطقة البحر الميت، مكتفيا بوضع وسم تعبيري ضاحك على صورته.

نادي ميلان الإيطالي

احتفل الحساب الرسمي لنادي ميلان الإيطالي على (تويتر)، بعيد ميلاد مهاجمه السابق بييترو باولو فيرديس، مغردا: “عيد ميلاد آخر للاعب الروسونيري، حيث يبلغ اليوم مهاجمنا السابق 63 عاما، إتش بي دي بييترو باولو فيرديس! زجاجة مع فرقعة الفلين”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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