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تغريدات .. لوكاكو في حفل جلوب سوكر وفاردي يستقبل مولودته الجديدة

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

روميلو لوكاكو – بلجيكا

كشف مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، في صورة نشرها عبر موقع (إنستغرام)، عن مشاركته في حفل (غلوب سوكر) لتوزيع جوائز الأفضل للعام 2019، معلقا: “قضيت وقتا رائعا في جوائز كرة القدم العالمية، شكرا لاستضافتي”.

جيمي فاردي – إنجلترا

استقبل لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي مولودته الجديدة، بفرح كبير، حيث غرد على موقع التدوينات المصغر (تويتر): “عبر القمر لإعلامك بأن فتاة صغيرة جميلة قد وصلت، بيكي والرضيع على ما يرام، نحن جميعا في حالة حب مع أحدث عضو في فريقنا”.

مارسيلو – البرازيل

نشر مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة عائلته في البحر، معلقا: “السعادة في كل وقت، لا يهم كيف”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

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Always great to see you my friend @faz3

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دعا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، اصدقائه على قضاء ليلة رأس السنة في الفندق، معلقا عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام): “هل قررت بعد أين ستحتفل في عيد رأس السنة الميلادية؟ مفاجآت مذهلة بالنسبة لك”.

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