تغريدات .. لويز في رحلة صحراوية وبنزيمة يستعرض عيون النمر

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دافيد لويز – البرازيل

A post shared by David Luiz (@davidluiz_4) on Jun 12, 2020 at 5:00am PDT

View this post on Instagram

نشر مدافع نادي آرسنال الإنجليزي صورة له مع زوجته في رحلة صحراوية عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “عيد حب سعيد، أحبك”.

كليان مبابي – فرنسا

قام لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنشر صورة له عبر حسابه على (تويتر)، تظهر تواجده على شواطئ “مونت كارلو” في مدينة موناكو، مكتفيا بوضع شعار المدينة.

بافيتيمبي غوميز – فرنسا

– I take my energy from the nature 🦁🍃 pic.twitter.com/AqcidNZ68m

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 12, 2020