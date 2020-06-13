آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

تغريدات .. لويز في رحلة صحراوية وبنزيمة يستعرض عيون النمر

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دافيد لويز – البرازيل

View this post on Instagram

FELIZ DIA DOS NAMORADOS!!! ❤️ love you

A post shared by David Luiz (@davidluiz_4) on

نشر مدافع نادي آرسنال الإنجليزي صورة له مع زوجته في رحلة صحراوية عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “عيد حب سعيد، أحبك”.

كليان مبابي – فرنسا

قام لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنشر صورة له عبر حسابه على (تويتر)، تظهر تواجده على شواطئ “مونت كارلو” في مدينة موناكو، مكتفيا بوضع شعار المدينة.

بافيتيمبي غوميز – فرنسا

شارك لاعب نادي الهلال السعودي صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) أثناء أدائه لبعض التدريبات البدنية وسط الغابات، معلقا: “آخذ طاقتي من الطبيعة”.

كريم بنزيمة – فرنسا

View this post on Instagram

L’œil du tigre 🇩🇿❤️ #mashallah

A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema) on

واصل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، نشاطه اللافت على (انستغرام)، بعدما شارك صورة لطفله مع متابعيه، معلقا: “عين النمر”.

Khaled.omeri@alghad.jo

الوسوم

مقالات ذات صلة

عودة الدوري التركي بعد 3 أشهر من التعليق بسبب كورونا

منذ 6 دقائق

ساري راضٍ على أداء كريستيانو رونالدو رغم إهداره ركلة جزاء

منذ 59 دقيقة

العمدة كويكي: “طوكيو 2020” ستكون آمنة رغم جائحة كورونا

منذ ساعة واحدة

سيرينا ويليامز قد تنضم للنجوم المترددين في خوض اميركا المفتوحة

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock