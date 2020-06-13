تغريدات .. لويز في رحلة صحراوية وبنزيمة يستعرض عيون النمر

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دافيد لويز – البرازيل

نشر مدافع نادي آرسنال الإنجليزي صورة له مع زوجته في رحلة صحراوية عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “عيد حب سعيد، أحبك”.

كليان مبابي – فرنسا

قام لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنشر صورة له عبر حسابه على (تويتر)، تظهر تواجده على شواطئ “مونت كارلو” في مدينة موناكو، مكتفيا بوضع شعار المدينة.

بافيتيمبي غوميز – فرنسا

– I take my energy from the nature 🦁🍃 pic.twitter.com/AqcidNZ68m — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 12, 2020

شارك لاعب نادي الهلال السعودي صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) أثناء أدائه لبعض التدريبات البدنية وسط الغابات، معلقا: “آخذ طاقتي من الطبيعة”.

كريم بنزيمة – فرنسا

واصل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، نشاطه اللافت على (انستغرام)، بعدما شارك صورة لطفله مع متابعيه، معلقا: “عين النمر”.

Khaled.omeri@alghad.jo