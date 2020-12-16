خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

يانيس أنتيتوكونمبو – اليونان

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020

وضع النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، حدا للتخمينات بشأن مستقبله بموافقته على تمديد عقده مع فريقه الحالي مليووكي باكس الأميركي لمدة خمسة أعوام، مغردا: “هذا بيتي، هذه مدينتي.. أنا محظوظ لأن أكون جزءًا من باكس خلال السنوات الخمس المقبلة، دعونا نجعل هذه السنوات مهمة والعرض سيستمر، لنبدأ”.

ليث البشتاوي – الأردن

كتب مهاجم المنتخب الوطني ونادي الحسين إربد، ليث البشتاوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك): “وداعا لكل حلم قديم.. ومرحبا بما يريد الله لنا”.

عمر شقم – الأردن

بارك المهندس عمر شقم رئيس النادي الأهلي، إنجاز فريق كرة اليد بعد فوزهم بلقب بطولة كأس الأردن على حساب كفرنجة، حيث كتب عبر حسابه على (فيسبوك): “من على متن الطائرة تابعت أبطال الأهلي بكرة اليد في المباراة النهائية، حيث حققو فوزا مستحقا وبفارق عشر نقاط، هم أصحاب الخلق الرفيع، هم المميزون بانتمائهم، هم الرياضيون الذين وضعوا الإنجاز صوب أعينهم وجاؤونا والكأس هدفهم، هم من وضعوا المادة جانبا ولعبوا للهدف الأسمى، ناديهم العريق الأهلي، نكن لهم كل محبة وتقدير ونبارك لهم بهذا الإنجاز، والله يعطيكوا العافية ابدعتو يا أبطال الأهلي”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

Me and my best friends pic.twitter.com/ukgC52DVWN — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 14, 2020

شارك الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي، صورة له من التدريبات الأخيرة، تظهر وقوفه وسط عدد كبير من الكرات، مغردا: “أنا وأصدقائي المقربين”.

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