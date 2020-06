تغريدات.. ليفاندوفسكي يشحن طاقته بالقهوة ومبابي في رحلة بحرية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار دا سيلفا – البرازيل

وجّه لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إلى مواطنه كاكا عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام)، بقوله: “صديقي كاكا، تم قبول دعوة غابريل خيسوس، أنا فخور جدا بدعوتك إلى هذا الإجراء، الكرة معك”.

روبرت ليفاندوفسكي – بولندا

شارك لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له مع متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) وهو يحتسي فنجانا من القهوة، معلقا: “شحن البطاريات”.

كيليان مبابي – فرنسا

نشر لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة أبنائه في رحلة بحرية، معلقا: “صبي وفتاة”.

ايفان راكيتيتش – كرواتيا

I joined this wonderful club in 2014. Yesterday, and after 6 years, I had the honor to celebrate 300 official games in #blaugrana colors. What a wonderful adventure and what a pride! Thank you for your unconditional support! #ViscaBarca! #IvanRakitic #FcBarcelona pic.twitter.com/vfV4OaOnCh

— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) June 14, 2020