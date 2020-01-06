تغريدات .. ليفاندوفسكي يظهر مع زوجته ونيمار يلعب “كرة الصابون”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

روبرت ليفاندوفسكي – بولندا

نشر مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له رفقة زوجته عبر موقع (إنستغرام)، معلقا: “إنه لشرف عظيم أن أكون من أفضل الرياضيين البولنديين الذين هم أبطال في تخصصاتهم ويفوزون بالميداليات والكؤوس، شكرا لكم جميعا على أصواتكم وعلى دعمكم وثقتكم لأنه يحفزني على العمل بجدية أكبر، لقد كانت سنة جيدة جدا بالنسبة لي وفريقنا، أعتقد أن عام 2020 يمكن أن يكون أفضل، مبروك لجميع الرياضيين الحاصلين على جوائز”.

نادي برشلونة الإسباني

سلطت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني على موقع تبادل الصور (إنستغرام)، الضوء على زيارة نجوم الفريق ورئيس النادي للمرضى المتواجدين في إحدى المستشفيات بمدينة كتالونيا، وعلقت: “زيارة المستشفى ووجوه سعيدة، يوم خاص جدا”.

نيمار – البرازيل

شارك لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة بعض أصدقائه أثناء لعب كرة التزلج، معلقا: “الصابون هو المستقبل ولا يمكن أن يتم تركه”.

سيرجيو راموس – إسبانيا

قام مدافع نادي ريال مدريد الإسباني بنشر صورة له عبر موقع “إنستغرام” برفقة أولاده الثلاثة أُثناء انتظار عودتهم، معلقا: “في انتظار صاحب الجلالة في الشرق مع وجه حسن تصرف هذا العام، في انتظار الملوك الثلاثة، يبدو أننا كنا أولادا جيدين”.

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