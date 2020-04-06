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تغريدات .. ليفاندوفيسكي مع اسرته وآلابا ينتقد العنصرية

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

أطلق لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، تحديا جديدا مع متابعيه عبر حسابه على (إنستغرام)، بقوله: “مرحبا، لدي تحد جديد لك من أجل البقاء نشيطا، كأس غرفة المعيشة، هل يمكنك الصعود والتغلب على السجل الأساسي الخاص بي؟ اعرض لي ما حصلت عليه”.

روبرت ليفاندوفيسكي – بولندا

شارك مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له مع متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) رفقة زوجته وابنته، معلقا: “سويا”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

طالب حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، بضرورة إعلان الفيفا عن مصير المسابقات العالمية خلال الفترة المقبلة، مغردا: “كيف تحل تواريخ كرة القدم الأوروبية؟ هل تلغي الموسم؟ هل تأخذ المسابقة إلى سنة تقويمية؟، إذا سار كل شيء على ما يرام في 3-4 أشهر، العب البقية وضع الكأس ونهائي CL و EL في ديسمبر، فيفا”.

دافيد آلابا – النمسا

انتقد لاعب نادي بايرن ميوينخ الألماني، ما أثير حول رغبة البعض في إجراء تجارب للقاح جديد على بعض الأفارقة، مغردا: “محاولة إجراء أبحاث على فيروس كورونا في أفريقيا؟ هل هذان الرجلان طبيبان أم مهرّجان؟ هذا نوع من العنصرية لا يمكنني تخيله، مشين وغير مقبول، علينا جميعا أن نقف معا ونعمل يدا بيد لمحاربة هذا الفيروس”.

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