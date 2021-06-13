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تغريدات.. ليفاندوفيسكي وراكيتيتش يُساندان اريكسن وعائلته

منذ 32 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

روبرت ليفاندوفيسكي – بولندا

أبدى البولندي روبرت ليفاندوفيسكي تضامنه مع الدنماركي كريستيان اريكسن وعائلته، بعد العارض الصحي المفاجئ، مغردا: “هذه المشاهد محزنة لنا جميعا، لكنني سعيد لسماع أن إريكسن في حالة مستقرة. نتمنى لك الشفاء العاجل”.

فرانشيسكو توتي – إيطاليا

عبر اللاعب الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي عن سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح كأس أوروبا، مغردا: “لقد كان شرفا عظيما أن أشارك في افتتاح اليورو مع أليساندرو نيستا، كانت رؤية الاستاد الأولمبي مرة أخرى مع الجمهور علامة جميلة على أمسية ساحرة”.

ايفان راكيتيتش – كرواتيا

نشر الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، صورة للدنماركي كريستيان اريكسن بعد سقوطه المفاجئ خلال مباراة فريقه مع فنلندا ببطولة اليورو، مغردا: “كل افكارنا وصلواتنا معك.. إبق قويا”.

توبي ألدرفيريلد – بلجيكا

احتفل البلجيكي توبي ألدرفيريلد بفوز منتخب بلاده على روسيا بثلاثية نظيفة في كأس أوروبا، مغردا: “أول فوز في البطولة، لكن الليلة كانت أكثر من مجرد مباراة كرة قدم. صديقي اريكسن، أفكاري معك ومع عائلتك”.

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