تغريدات.. ليفاندوفيسكي وراكيتيتش يُساندان اريكسن وعائلته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

روبرت ليفاندوفيسكي – بولندا

Watching such scenes #denfin was distressing for all of us. Glad to hear that Eriksen is in stable condition. Get well soon @ChrisEriksen8 🙏🏼 — Robert Lewandowski (@lewy_official) June 12, 2021

أبدى البولندي روبرت ليفاندوفيسكي تضامنه مع الدنماركي كريستيان اريكسن وعائلته، بعد العارض الصحي المفاجئ، مغردا: “هذه المشاهد محزنة لنا جميعا، لكنني سعيد لسماع أن إريكسن في حالة مستقرة. نتمنى لك الشفاء العاجل”.

فرانشيسكو توتي – إيطاليا

È stato un grande onore aver preso parte all'inaugurazione di #Euro2020 insieme ad Alessandro Nesta. Vedere lo Stadio Olimpico di nuovo con il pubblico è stato un segnale bellissimo di una serata magica. pic.twitter.com/2Q3yNPUQNo — Francesco Totti (@Totti) June 12, 2021

عبر اللاعب الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي عن سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح كأس أوروبا، مغردا: “لقد كان شرفا عظيما أن أشارك في افتتاح اليورو مع أليساندرو نيستا، كانت رؤية الاستاد الأولمبي مرة أخرى مع الجمهور علامة جميلة على أمسية ساحرة”.

ايفان راكيتيتش – كرواتيا

All our thoughts and prayers are with you! Stay strong! 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/VWzLxdEIAW — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) June 12, 2021

نشر الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، صورة للدنماركي كريستيان اريكسن بعد سقوطه المفاجئ خلال مباراة فريقه مع فنلندا ببطولة اليورو، مغردا: “كل افكارنا وصلواتنا معك.. إبق قويا”.

توبي ألدرفيريلد – بلجيكا

First win of the tournament but tonight was about more than football. My friend @ChrisEriksen8, my thoughts are with you and your family ❤️ pic.twitter.com/QK7lGXcxSA — Toby Alderweireld (@AlderweireldTob) June 12, 2021

احتفل البلجيكي توبي ألدرفيريلد بفوز منتخب بلاده على روسيا بثلاثية نظيفة في كأس أوروبا، مغردا: “أول فوز في البطولة، لكن الليلة كانت أكثر من مجرد مباراة كرة قدم. صديقي اريكسن، أفكاري معك ومع عائلتك”.

