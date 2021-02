تغريدات.. ليفربول وفيفا يُهنئان نيل وليتمانن بعيد ميلادهما

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نادي ليفربول الإنجليزي

هنأ الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على (تويتر)، أسطورته السابقة فيل نيل بعيد ميلاده، مغردا: “اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ الريدز، عيد ميلاد سعيد، فيل نيل”.

أكسيل فيتسل – بلجيكا

شارك البلجيكي أكسيل فيتسل نجم خط وسط نادي بروسيا دورتموند الألماني، مقطع فيديو له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، كشف من خلاله عن بدء مرحلة التأهيل بعد غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، مغردا: “العودة مع الكرة عند قدمي”.

غاري ميديل – تشيلي

أعلن الدولي التشيلي غاري ميديل لاعب نادي بولونيا الإيطالي، عن تخصيصه 10 قمصان لفريقه وإهدائها إلى الفائزين في مسابقته، مغردا: “لكل من يطلب قميصي، لدي مسابقة هائلة لكم، سأقوم بإعطاء 10 قمصان بولونيا لأولئك الذين يخبرونني بقصة مضحكة عن كرة القدم للهواة، تابعوا حسابي وحددوا اثنين من الأصدقاء”.

الإتحاد الدولي لكرة القدم

🎂 Happy 50th birthday to a man whose mercurial playmaking helped Ajax become one of the most memorable sides in European history and went down as Finland’s greatest-ever player. Have a great one, Jari Litmanen 🧙‍♂️

⚪️🔴⚪️ @AFCAjax | @Huuhkajat 🇫🇮 pic.twitter.com/O3sDc1jqYk

— FIFA.com (@FIFAcom) February 20, 2021