تغريدات .. لينغارد يشكر محبيه ورونالدو يُقدم هدايا عيد الميلاد

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

قام لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بنشر صورة عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) لمجموعة منتجات تحمل اسمه، معلقا: “سأقدم هدية CR7 إلى Play Cool في عيد الميلاد، أليس كذلك”.

جيسي لينغارد -إنجلترا

حرص لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على توجيه الشكر إلى جمهوره ومحبيه بعدما تلقى العديد من رسائل التهنئة بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر صورة له عبر موقع (إنستغرام)، معلقا: “شكرا لكم جميعا على رسائل عيد ميلاد، نقدر حقا كل الحب والدعم”.

رونالدينيو – البرازيل

Eu também já sou um parceiro SIMPLE! Agora eu compro papel moeda e faço as minhas remessas expressas Internacionais com toda a praticidade e segurança! Clique no link e confira https://t.co/w4B57GBPEP pic.twitter.com/IhKbSY72Dn — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 16, 2019

نشر النجم البرازيلي المعتزل، صورة له عبر موقع (تويتر) بمناسبة افتتاح شركة الشحن العالمي التي يمتلكها، مغردا: “أنا بالفعل شريك بسيط للغاية، الآن يمكنني شراء النقود الورقية وجعل الشحنات الدولية السريعة الخاصة بي، بأماكن عملي”.

حسين الشحات – مصر

دائما لاي نجاح وكرم ربنا عليك سبب رئيسي واحد دعوة الام . دعوة تصل بك لابعد الحدود . ولن اشعر بسعادة في احتفال في حياتي كما هو احتفالي مع امي ربنا يحفظهالي وافضل تحت اقدامها خدام..ولن اوفي ما تستحق شكرا يا امي ❤️❤️ pic.twitter.com/zaSHTa26al — Hussein Elshahat (@husseinelshahat) December 16, 2019

شارك لاعب النادي الأهلي صورا له عبر موقع (تويتر) برفقة والدته، عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب وسط بالدوري المصري، مغردا: “دائما لأي نجاح وكرم ربنا عليك سبب رئيسي واحد، دعوة الأم، دعوة تصل بك لأبعد الحدود، لن أشعر بسعادة في احتفال بحياتي كما هو احتفالي مع أمي ربنا يحفظها لي، وأن أبقى تحت أقدامها خدام، لن أوفيها ما تستحق، شكرا يا أمي”.

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