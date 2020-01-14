تغريدات .. مارادونا في أحضان النني وبنزيمة يُطالب باستقبال صديقه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريم بنزيمة – فرنسا

نشر مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة كلبه أثناء ركوبهما الطائرة، مطالبا متابعيه باستقبال صديقه: “قل أهلا لصديقي الصغير”.

تير شتيغن – ألمانيا

شارك حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني في تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به مؤخرا، حيث نشر صورة له عبر موقع (إنستغرام)، معلقا: “سعيد للعودة على العشب الأخضر مرة أخرى”.

محمد النني – مصر

one of my favorite picture 😍 pic.twitter.com/xNz43Hq6fn — Mohamed ELNeny (@ElNennY) January 13, 2020

قام لاعب نادي بشكتاش التركي بنشر صورة له عبر موقع (تويتر) برفقة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو ماردونا، مغردا: “واحدة من صوري المفضلة”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

Acabó la Supercopa de España. Y ahora os pregunto: 1) Qué os ha parecido el formato a 4 equipos?

2) Qué os parece que se haya llevado a jugar fuera? En este caso, Arabia Saudí. Os leo! — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 13, 2020

طرح حارس مرمى نادي ريال مدريد السابق عدة أسئلة لمتابعيه من أجل تقييم بطولة السوبر الإسباني والتي أختتمت مؤخرا بالسعودية، حيث غرد عبر حسابه على (تويتر): “إنتهت بطولة كأس السوبر الإسبانية، والآن أنا أسألك! ما رأيك في شكل 4 فرق؟ ما رأيك أن البطولة لعبت بالخارج؟”.

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