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تغريدات .. مارادونا يظهر بمسلسل والعيساوي يبحث عن القوة

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

هيرفي رينارد – فرنسا

استذكر المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي، فوز منتخب زامبيا بلقب البطولة الإفريقية، مغردا: “8 سنوات اليوم! فازت زامبيا ببطولة كأس إفريقيا للأمم 2012 في ليبرفيل، يا لها من ذاكرة رائعة.. زامبيا إلى الأبد في قلبي”.

لوكاس توريرا – الأوروغواي

احتفل لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي بعيد ميلاده 24، مغردا: “شكرا للجميع على رسائل الحب بعيد ميلادي”.

مارادونا – الأرجنتين

نشر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا عبر حسابه على (إنستغرام) مقطع فيديو يظهر خلاله بمشهد من المسلسل المرتقب، الذي يتحدث عن مجموعة من المشجعين المتطرفين في الأرجنتين والذين يطلق عليهم “بويرتا 7″، والذي سيعرض في 21 شباط (فبراير) الحالي.

أحمد العيساوي – الأردن

شارك لاعب نادي سحاب، مقطع فيديو من مبارياته الأخيرة ببطولة الدرع، مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على (فيسبوك)، معلقا: “كن قويا، فالحياة تميت الضعفاء قهرا”.

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