تغريدات.. مارتينيز يشكر محبيه ومبابي يتقمص شخصية سانتا كروز

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كيليان مبابي – فرنسا

نشرت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر موقع “إنستغرام” للاعب الفريق مبابي، تظهر ارتدائه ملابس سانتا كروز بصحبة بعض الأطفال، وعلقت: “عندما يتحول ناصر الخليفي وكيليان مبابي إلى بابا نويل لصالح الأطفال”.

خافي مارتينيز – إسبانيا

Thank you everybody for your messages and your support ❤️ I’m already working on my recovery 💯💪 pic.twitter.com/vbwrEcd8qj — Javi Martínez (@Javi8martinez) December 22, 2019

شارك لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع (تويتر) أثناء خروجه مصابا في لقاء فريقه الأخير بالدوري الألماني، مغردا: “شكرا للجميع على رسائلك ودعمك، أنا أعمل بالفعل على عملية العودة”.

لويس فيغو – البرتغال

Fantástico partido benéfico en el @Metropolitano com muchos goles y buenos amigos

A beneficio de A-ball, @futbolensilla y de @fundelaoficial

𝘓𝘌𝘠𝘌𝘕𝘋𝘈𝘚 𝘋𝘌 𝘓𝘈 𝘚𝘌𝘓𝘌𝘊𝘊𝘐𝘖𝘕 𝘌𝘚𝘗𝘈Ñ𝘖𝘓𝘈 𝘷𝘴 𝘎𝘖𝘓𝘋𝘚𝘛𝘈𝘕𝘋𝘈𝘙𝘋

𝘌𝘚𝘛𝘙𝘌𝘓𝘓𝘈𝘚 𝘋𝘌𝘓 𝘔𝘜𝘕𝘋𝘖 ⚽️👏 pic.twitter.com/yUWmVFZTM8 — Luís Figo (@LuisFigo) December 22, 2019

كشف نجم الكرة البرتغالية السابق، عن مشاركته في مباراة خيرية لصالح كرة قدم الكراسي، مغردا: “مباراة خيرية رائعة في واندا متروبولیتانو مع العديد من الأهداف والأصدقاء المقربين لصالح كرة الكراسي”.

ألفارو موراتا – إسبانيا

Victoria para cerrar el año!! Que seáis muy felices en familia y que el 2020 traiga cosas muy buenas y, lo más importante, salud para todos!! #ForzaAtleti pic.twitter.com/ew41KztyhD — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) December 22, 2019

قام لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بنشر صورة له عبر موقع (تويتر) بقميص الروخي بلانكوس، مغردا: “النصر لإغلاق السنة، أتمنى أن تكون سعيد جدا بعائلتك، وأن تجلب لك عام 2020 أشياء جيدة جدا، والأهم من ذلك كله الصحة للجميع”.

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