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تغريدات.. مارتينيز يشكر محبيه ومبابي يتقمص شخصية سانتا كروز

منذ 44 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كيليان مبابي – فرنسا

نشرت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر موقع “إنستغرام” للاعب الفريق مبابي، تظهر ارتدائه ملابس سانتا كروز بصحبة بعض الأطفال، وعلقت: “عندما يتحول ناصر الخليفي وكيليان مبابي إلى بابا نويل لصالح الأطفال”.

خافي مارتينيز – إسبانيا

شارك لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع (تويتر) أثناء خروجه مصابا في لقاء فريقه الأخير بالدوري الألماني، مغردا: “شكرا للجميع على رسائلك ودعمك، أنا أعمل بالفعل على عملية العودة”.

لويس فيغو – البرتغال

كشف نجم الكرة البرتغالية السابق، عن مشاركته في مباراة خيرية لصالح كرة قدم الكراسي، مغردا: “مباراة خيرية رائعة في واندا متروبولیتانو مع العديد من الأهداف والأصدقاء المقربين لصالح كرة الكراسي”.

ألفارو موراتا – إسبانيا

قام لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بنشر صورة له عبر موقع (تويتر) بقميص الروخي بلانكوس، مغردا: “النصر لإغلاق السنة، أتمنى أن تكون سعيد جدا بعائلتك، وأن تجلب لك عام 2020 أشياء جيدة جدا، والأهم من ذلك كله الصحة للجميع”.

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