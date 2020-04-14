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تغريدات .. مارسيلو يُكافح كورونا ورافينيا يصنع جيتارا من الورق

منذ 16 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

مارسيلو – البرازيل

أعلن لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على (إنستغرام) عن إطلاق عرض مباشر رفقة زملائه في منتخب السامبا من أجل مكافحة فيروس كورونا، بقوله: “سيكون لدينا أول عرض مباشر للمساعدة في مكافحة الفيروس، تم تأكيد شركائي باولو غوستافو ودانيلو وفريد وتياغو سيلفا، يمكننا التعاون”.

رافينيا ألكانتارا – إسبانيا

شارك لاعب نادي سيلتا فيغو الإسباني، مقطع فيديو له مع متابعيه عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر (تويتر) أثناء صناعته جيتارا من الورق، مغردا: “في حلقة اليوم، أريكم كيفية صناعة إحدى عواطفي بسهولة”.

محمود كهربا – مصر

احتفل لاعب النادي الأهلي المصري، بعيد ميلاده السادس والعشرين، بعدما نشر صورة له عبر حسابه على (تويتر)، مغردا،: “‎وكبرنا سنة”.

لوكاس هرنانديز – فرنسا

نشر لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر (تويتر) أثناء الاحتفال بلقب كأس العالم 2018 بروسيا، مغردا: “إنه يوم التقبيل الدولي”.

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