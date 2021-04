تغريدات.. ماغواير سعيد ببلوغه حاجز الـ 100 مباراة وسواريز يرفض الأعذار

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تير شتيغن – ألمانيا

شارك الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، صورة له مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، مغردا: “أبريل، شهر مهم بالنسبة لنا، لنذهب”.

هاري ماغواير – إنجلترا

Proud to reach 100 appearances for this great club and 3 points to top it off nicely 🙌🏼🔴 #mufc pic.twitter.com/cMUNpe9ftK — Harry Maguire (@HarryMaguire93) April 4, 2021

أبدى الدولي الإنجليزي هاري ماغواير مدافع نادي مانشستر يونايتد، سعادته ببلوغه حاجز الـ 100 مباراة مع “الشياطين الحمر”، مغردا: “فخور بالوصول إلى 100 مباراة مع هذا النادي الرائع”.

لويس سواريز – الأوروغواي

No hay excusas, cuando se pierde hay que siempre intentar mirar para mejorar. Nadie dijo que iba a ser facil. Para llegar al éxito siempre hay que luchar contra todo y CONTRA TODOS porque nadie te regala nada. A seguir trabajando y mirando hacia adelante 💪🔴⚪️ #siemprepositivo pic.twitter.com/QXMEbVn0m0 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) April 4, 2021

حث الدولي الأوروغوياني لويس سواريز زملاءه في اتلتكيو مدريد على مواصلة العمل بجد، وذلك بعد الخسارة التي مني بها فريقه أمام اشبيلية في الليغا، مغردا: “لا توجد أعذار، عندما تخسر عليك أن تحاول دائما البحث عن التحسين، علينا محاربة كل شيء وضد الجميع، لمواصلة العمل والتطلع إلى الأمام”.

فيكتور موسيس – نيجيريا

What a team performance 🔥 Massive 3 points today 💯

Buzzing to get on the scoresheet again ⚽️ 🚀 pic.twitter.com/Ir11WsXewB — Victor Moses (@VictorMoses) April 4, 2021

أشاد الدولي النيجيري فيكتور موسيس مهاجم نادي سبارتاك موسكو الروسي، بفوز فريقه على روستوف بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الدوري الروسي، مغردا: “يا له من أداء هائل، 3 نقاط للحصول على ورقة التسجيل مرة أخرى”.

