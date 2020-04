تغريدات .. ماغواير يشاهد برامج الأطفال وماتويدي يتدرب على الرماية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

هاري ماغواير – انجلترا

نشر لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر حسابه على (إنستغرام) رفقة ابنته وهما يشاهدان برامج الأطفال، معلقا: “أكل، نوم، تمرين، ومسلسل بيج بيبا بشكل متكرر”.

بليز ماتويدي – فرنسا

شارك لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو لاسرته عبر حسابه على (انستغرام) وهم يتدربون على الرماية، معلقا: “نحن على استعداد لمواجهة التحدي نيرف الامايسون الذي تم إطلاقه بوساطة أميكسيم أثناء الحبس، لا نشعر بالملل، نطلق العنان للبخار ونستمتع مع عائلتنا مع نيرف وأنت”.

باولو ديبالا – إيطاليا

قام لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بنشر صورة له عبر حسابه على (إنستغرام) رفقة حيوانه الجديد، معلقا: “أقدم لكم عضوا جديدا في العائلة، وهي كايا”.

تير شتيغن – ألمانيا

