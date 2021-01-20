Uncategorized

تغريدات.. ماندزوكيتش سعيد بالانضمام إلى ميلان ونيمار بالتدريبات

منذ 43 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماريو ماندزوكيتش – كرواتيا

عبر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عن سعادته بالانضمام إلى ميلان الإيطالي، مغردا: “أنا ممتن لإدارة ميلان وإتاحة الفرصة لي من أجل الانضمام لهذا النادي الرائع – سيكون شرفا حقيقيا أن أرتدي هذا القميص الأيقوني والقتال من أجل الروسونيري، سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق بأي طريقة ممكنة”.

روس باركلي – إنجلترا

شارك الدولي الإنجليزي روس باركلي لاعب وسط نادي أستون فيلا الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) من تدريبات فريقه، مغردا: “مرة أخرى، مباراة كبيرة”.

بيترا كفيتوفا – التشيك

قامت لاعبة التنس التشيكية بيترا كفيتوفا بمشاركة صورة له مع متابعيها عبر حسابها على (تويتر)، مغردة: “أبعد من ذلك.. أنا ممتنة للعودة إلى هذه المحكمة الجميلة”، في إشارة إلى ملعب كرة المضرب.

نيمار – البرازيل

نشر الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “التدريبات”.

[email protected]

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock