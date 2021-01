تغريدات.. ماندزوكيتش سعيد بالانضمام إلى ميلان ونيمار بالتدريبات

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماريو ماندزوكيتش – كرواتيا

I am thankful to the @acmilan leadership for the opportunity to join this great club – it will be a real honor to wear this iconic jersey and fight for the #rossoneri 🔴⚫ I can only promise to give my best effort in every game and try to help the team in any way that I can 💪🏼 pic.twitter.com/JSp8yXp2ds

— Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) January 19, 2021