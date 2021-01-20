تغريدات.. ماندزوكيتش سعيد بالانضمام إلى ميلان ونيمار بالتدريبات

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماريو ماندزوكيتش – كرواتيا

I am thankful to the @acmilan leadership for the opportunity to join this great club – it will be a real honor to wear this iconic jersey and fight for the #rossoneri 🔴⚫ I can only promise to give my best effort in every game and try to help the team in any way that I can 💪🏼 pic.twitter.com/JSp8yXp2ds — Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) January 19, 2021

عبر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عن سعادته بالانضمام إلى ميلان الإيطالي، مغردا: “أنا ممتن لإدارة ميلان وإتاحة الفرصة لي من أجل الانضمام لهذا النادي الرائع – سيكون شرفا حقيقيا أن أرتدي هذا القميص الأيقوني والقتال من أجل الروسونيري، سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق بأي طريقة ممكنة”.

روس باركلي – إنجلترا

Back out there, big game tomorrow! 🤩🎉 pic.twitter.com/q18eEBzRGo — Ross Barkley (@RBarkley8) January 19, 2021

شارك الدولي الإنجليزي روس باركلي لاعب وسط نادي أستون فيلا الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) من تدريبات فريقه، مغردا: “مرة أخرى، مباراة كبيرة”.

بيترا كفيتوفا – التشيك

Beyond grateful to get back out here on this beautiful court 🙏🇦🇺@AustralianOpen #ausopen pic.twitter.com/uSWliiAE3d — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) January 19, 2021

قامت لاعبة التنس التشيكية بيترا كفيتوفا بمشاركة صورة له مع متابعيها عبر حسابها على (تويتر)، مغردة: “أبعد من ذلك.. أنا ممتنة للعودة إلى هذه المحكمة الجميلة”، في إشارة إلى ملعب كرة المضرب.

نيمار – البرازيل

نشر الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “التدريبات”.

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