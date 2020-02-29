تغريدات .. ماني يتحدى “كورونا” وبيل يدعو لتحصين الأطفال

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

غاريث بيل – ويلز

نشر لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة عبر حسابه على موقع (إنستغرام) لأطفال أفارقة، معلقا: “مؤسسة الصحة العالمية تتعاون مع فيتالتي للحصول على الأشخاص النشيطين، في كل مرة تقوم فيها بإكمال سلسلة كأس العالم للجري، سوف تساعد على تحصين الأطفال في جميع أنحاء العالم، ساعدوا في الحفاظ على صحة الأطفال وسعادتهم”.

جيسي لينغارد – إنجلترا

شارك لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له مع متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) من داخل منزله بعد تنظيفه، معلقا: “عندما تكون بيئتك نظيفة، تشعر بالسعادة والصحة”.

ساديو ماني – السنغال

Who cares? There are more important concerns. https://t.co/zByCkWSBsr — Sadio Mané (@10SadioMane) February 28, 2020

قام مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بمشاركة تقرير عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر (تويتر) والذي يتحدث عن مصير الدوري الإنجليزي وإمكانية إلغائه بسبب فيروس كورونا المستجد، مغردا: “من يهتم؟ هناك مخاوف أكثر أهمية”.

جيرارد دولوفيو – إسبانيا

استجاب لاعب نادي واتفورد الإنجليزي، لنداء طفلة، بتوجيه التهنئة لها بعيد ميلادها، حيث شارك صورة لها عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “كل عام وأنت بخير”.

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