تغريدات.. محمد صلاح مع قطته وسترومان يتذكر فريقه السابق

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

برون سترومان – الولايات المتحدة

شارك المصارع المحترف والرباع الأميركي برون سترومان، صورة له مع فريقه السابق قبل انقسامه، مغردا: “أنا في حيرة من الكلام”.

أليكس إيوبي – نيجيريا

قام النيجيري أليكس إيوبي لاعب وسط نادي إيفرتون، بمشاركة عدة صور له من فوز فريقه على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف لحساب الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، مغردا: “هدية أواخر عيد الميلاد”.

محمد صلاح – مصر

نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له مع قطته عبر حسابه على (تويتر)، تدلل على الإستغراب والدهشة، وذلك بعد تعرضه لعاصفة من الانتقادات غير المبررة، على خلفية صورته الاخيرة باحتفاله مع أفراد عائلته بـ “الكريسماس”.

جيمي فاردي – إنجلترا

We played really well against a really good team. We’ll take that point and look forward to Monday. 🦊 @lcfc pic.twitter.com/wrf3n9KPLY

— Jamie Vardy (@vardy7) December 26, 2020