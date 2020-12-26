آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

تغريدات.. مخيتاريان سعيد بالجائزة وراموس في “متحف البطولات”

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

هنريك مخيتاريان – أرمينيا

عبر الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان لاعب وسط نادي روما الإيطالي، عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب أرميني، مغردا: “أفضل لاعب أرميني لعام 2020 للمرة العاشرة، شاكرا لكل من وقف إلى جانبي للحصول على الجائزة، هي ميزة جميع زملائي في الفريق، لأننا نلعب كشخص واحد”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، تظهر احتفاله مع عائلته بعيد الميلاد المجيد، مغردا: ” نتمنى لكم عيد ميلاد سعيد، مليء بالحب والصحة والسعادة”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

هنأ نجم نادي آرسنال الإنجليزي، المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، مغردا: “أتمنى عيد ميلاد مجيد لجميع المسيحيين في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن معتقداتك الشخصية، يجب علينا احترام معتقدات الآخرين، حافظ على سلامتك وعلى صحة الجميع”.

سيرجيو راموس – إسبانيا

احتفل الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني، بعيد الميلاد المجيد من داخل متحف البطولات للنادي الملكي، مغردا: “عيد ميلاد سعيد، أطيب التمنيات وفوق كل شيء الصحة الجيدة للجميع”.

[email protected]

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock