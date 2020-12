تغريدات.. مخيتاريان سعيد بالجائزة وراموس في “متحف البطولات”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

هنريك مخيتاريان – أرمينيا

Armenian Player of the Year 2020 (10th time)🏅🔥🔥🔥 Thankful to all those who stand by me! Being awarded is the merit of all my teammates at NT & Club level. We play as One ⚽️ @OfficialArmFF @OfficialASRoma #Heno #Micki #Mkhitaryan pic.twitter.com/Xi7Ah4bnFS — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) December 25, 2020

عبر الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان لاعب وسط نادي روما الإيطالي، عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب أرميني، مغردا: “أفضل لاعب أرميني لعام 2020 للمرة العاشرة، شاكرا لكل من وقف إلى جانبي للحصول على الجائزة، هي ميزة جميع زملائي في الفريق، لأننا نلعب كشخص واحد”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

We wish you a Merry Christmas!! Full of love, health and happiness🎅🏻🎄❤️ pic.twitter.com/Xpb7wu2kmU — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 24, 2020

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، تظهر احتفاله مع عائلته بعيد الميلاد المجيد، مغردا: ” نتمنى لكم عيد ميلاد سعيد، مليء بالحب والصحة والسعادة”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

I'm wishing a Merry Christmas to all Christians around the world ❤️🎄 Regardless of your personal beliefs – we always should respect the beliefs of others. 🙏🏼 Stay safe and stay healthy everyone 🤲🏼 pic.twitter.com/vUhr1kl4Re — Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 25, 2020

هنأ نجم نادي آرسنال الإنجليزي، المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، مغردا: “أتمنى عيد ميلاد مجيد لجميع المسيحيين في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن معتقداتك الشخصية، يجب علينا احترام معتقدات الآخرين، حافظ على سلامتك وعلى صحة الجميع”.

سيرجيو راموس – إسبانيا

🎄 ¡Feliz Navidad! 🎄

Los mejores deseos y, sobre todo, mucha salud para todos. 💫 🎄 Merry Christmas! 🎄

Best wishes and, most importantly, good health to all. 💫 pic.twitter.com/GuzE6v5bS3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 24, 2020

احتفل الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني، بعيد الميلاد المجيد من داخل متحف البطولات للنادي الملكي، مغردا: “عيد ميلاد سعيد، أطيب التمنيات وفوق كل شيء الصحة الجيدة للجميع”.

