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تغريدات.. مدافع الزمالك ينعى صديقه ومبابي ينضم لمعسكر فرنسا

منذ 11 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كيليان مبابي – فرنسا

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🇫🇷🍂 @equipedefrance

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نشر لاعب نادي باريس سان جيرمان صورا له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء وصوله إلى فرنسا استعدادا للانضمام إلى منتخب الديوك، معلقا: “مع منتخب فرنسا”.

جورجينيو فينالدوم – هولندا

حرص لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بعيد ميلاده، حيث نشر صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) أثناء الاحتفال بعيد ميلاده، معلقا: “إنه عيد ميلادي، عادة ما نتلقى هدايا في يومنا الخاص، لكنني أريد أن أقدمها، ترقبوا هديتي الأسبوع المقبل”.

توني كروس – المانيا

شارك لاعب نادي ريال مدريد في إعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية، حيث نشر صورة له بقميص منتخب بلاده عبر موقع (تويتر)، معلقا: “نأمل أن تجلب هذه المجموعة الحظ والفرح لنا ولجماهيرنا”.

محمود علاء – الزمالك

نعى مدافع نادي الزمالك وفاة زميله السابق علاء علي، والذي وافته المنية الإثنين بعد صراع طويل مع مرض السرطان، مغردا: “لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليك يا صاحبي، وجعل مرضك شفيعا لك، وفي ميزان حسناتك إن شاء الله”.

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