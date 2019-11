تغريدات.. مدافع الزمالك ينعى صديقه ومبابي ينضم لمعسكر فرنسا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كيليان مبابي – فرنسا

نشر لاعب نادي باريس سان جيرمان صورا له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء وصوله إلى فرنسا استعدادا للانضمام إلى منتخب الديوك، معلقا: “مع منتخب فرنسا”.

جورجينيو فينالدوم – هولندا

IT’S MY BIRTHDAY! 🎉🎊⠀

⠀

Ordinarily we receive presents on our special day, but I want to give. ⠀

⠀

Stay tuned next week for my gift to you! #GINIGIVEAWAY ⏳ pic.twitter.com/Fxn4tHGmYQ

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) November 11, 2019