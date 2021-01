تغريدات.. مرور 11 عاما على انجاز عُمان وهاوارد يودّع روني

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

اتحاد كأس الخليج العربي

استذكر الحساب الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إنجاز المنتخب العماني بعد مرور 11 عاما على فوزه بكأس خليجي 19، مغردا: “17 يناير من العام 2009.. في مثل هذا اليوم توّج منتخب عمان بلقبه الخليجي الأول بعد فوزه على منتخب السعودية، وحسم اللقاء بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادل المنتخبين سلبيا في النهائي”.

كأس العالم “فيفا”

احتفل الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بعيد ميلاد الظهير الإسباني ألفارو أربيلوا اللاعب السابق لنادي ريال مدريد والمنتخب الإسباني، مغردا: “نرسل الذكريات إلى الفائز بكأس العالم في عيد ميلاده الثامن والثلاثين، نتمنى لك عيدا سعيدا ألفارو أربيلوا”.

تيم هاوارد – الولايات المتحدة

ودع حارس المرمى الأميركي تيم هاوارد، النجم الإنجليزي واين روني بعدما أنهى مسيرة مظفرة في الملاعب ليتفرغ لتدريب نادي دربي كاونتي من الدرجة الاولى الانجليزية، مغردا: “العبقري، ساحر، اسطورة، استمتع بالحياة”.

جودي بيلينجهام – إنجلترا

