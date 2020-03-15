تغريدات .. معلول يشكر السوريين وموراتا يستجم مع عائلته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فيدي فالفيردي – الأوروغواي

نشر لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة نجله الصغير، معلقا: “كن مسؤولا، كن واعيا، وابقَ في المنزل مثلنا”.

ألفارو موراتا – إسبانيا

شارك مهاجم أتلتيكو مدريد، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (إنستغرام) برفقة زوجته وأبنائه، معلقا: “آمل أن يمر هذا الوضع قريبا، علينا أن نشكر جميع الأطباء والممرضات الذين يعملون ليلا ونهارا للمحافظة على صحتنا، دعونا مسؤولين”.

نبيل معلول – تونس

أتقدم بالشكر والتقدير للشعب السوري الشقيق على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة منذ أن وطات قدماي أرض دمشق الفيحاء . pic.twitter.com/2Q5vEFvcH6 — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) March 14, 2020

حرص المدير الفني الجديد للمنتخب السوري، على توجيه الشكر للجماهير السورية بعد التوقيع على عقد تدريبه لـ “نسور قاسيون”، مغردا: “أتقدم بالشكر والتقدير للشعب السوري الشقيق على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة، منذ أن وطات قدماي أرض دمشق الفيحاء”.

أنخيل دي ماريا – الأرجنتين

استذكر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له مع أصدقاء الطفولة بالمدرسة، معلقا: “يا لها من صداقات جميلة تمنحها الحياة منذ الطفولة”.

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