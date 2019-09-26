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“تغريدات”.. معلول يُقدم نجله وبويول يعتذر لبرشلونة

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أكرم الزوي – لاعب الاتحاد الليبي

وجّه المهاجم السابق للنادي الفيصلي، شكره وامتنانه لجميع من هنأه بعيد ميلاده، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع (استغرام): “أشكر من هنأني بعيد ميلادي، سواء على الخاص أو العام من الأصدقاء والأهل والمحبين، أتمنى من الله أن يجعل كل أيامكم اعياد فرح وسرور ودمتم لنا بكل خير، شكرا لكم من الأعماق”.

علي معلول – لاعب الأهلي المصري

نشر الظهير الأيسر لنادي الأهلي المصري صورة له من ملعب التدريب برفقة نجله، مغردا: “المستقبل”.

لويس سواريز – لاعب برشلونة الاسباني

حرص المهاجم الأوروغوياني على تهنئة منتخب بلاده للرجبي بعد فوزهم بلقب كأس العالم، مغردا: “الرجال العظماء، رائع فخر أوروغواي”.

كارليس بويول – لاعب سابق

اعتذر المدافع الاسباني المعتزل عن عدم قبول العرض المقدم من فريقه السابق برشلونة لتولي منصب المدير الرياضي، مغردا: “قررت عدم قبول عرض النادي، لم يكن هذا قرارا سهلا، حيث قلت دائما إنني أرغب في العودة إلى ما أعتبره منزلي، ولكن هناك العديد من مشاريعي الشخصية”.

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