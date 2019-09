“تغريدات”.. معلول يُقدم نجله وبويول يعتذر لبرشلونة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أكرم الزوي – لاعب الاتحاد الليبي

وجّه المهاجم السابق للنادي الفيصلي، شكره وامتنانه لجميع من هنأه بعيد ميلاده، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع (استغرام): “أشكر من هنأني بعيد ميلادي، سواء على الخاص أو العام من الأصدقاء والأهل والمحبين، أتمنى من الله أن يجعل كل أيامكم اعياد فرح وسرور ودمتم لنا بكل خير، شكرا لكم من الأعماق”.

علي معلول – لاعب الأهلي المصري

نشر الظهير الأيسر لنادي الأهلي المصري صورة له من ملعب التدريب برفقة نجله، مغردا: “المستقبل”.

لويس سواريز – لاعب برشلونة الاسباني

حرص المهاجم الأوروغوياني على تهنئة منتخب بلاده للرجبي بعد فوزهم بلقب كأس العالم، مغردا: “الرجال العظماء، رائع فخر أوروغواي”.

كارليس بويول – لاعب سابق

he decidido no aceptar la oferta del Club. No ha sido una decisión fácil, ya que siempre he dicho que me gustaría volver a la que considero mi casa, pero diversos proyectos personales en los que me encuentro inmerso

