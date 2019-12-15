تغريدات.. معهد المكفوفين يُكرّم ميلان وبوفون يشارك في إعلان نظارات

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نادي ميلان الإيطالي

نشرت الصفحة الرسمية للروسونيري، صورا عبر موقع (إنستغرام)، تظهر تواجد مسؤولي النادي في معهد للمكفوفين، وعلقت: “زيارة خاصة لمعهد المكفوفين وضعاف البصر في ميلانو من قبل الرئيس التنفيذي إيفان غازيديس ودانيال ايماسارو، اللذان تم تكريمهما بجائزة لجعل سان سيرو ملعبا من دون حواجز يمكن للجميع الوصول إليه”.

جانلويجي بوفون – إيطاليا

شارك حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي، في حملة إعلانية لإحدى شركات النظارات، مغردا: “أنا اخترتها.. إذا أنا أحبها”.

بافيتيمبي غوميز – فرنسا

During this diner we promised each other that we will meet again and it’s with a real pleasure that I will play against you and your team @Flamengo hope that we will have a big game! See you mister ❤️ pic.twitter.com/MNaYU8vXk8 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) December 14, 2019

قام مهاجم نادي الهلال السعودي، بنشر صورة له عبر موقع (تويتر) برفقة مدربه السابق جورجي جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي فلامنغو البرازيلي، مغردا: “خلال هذا العشاء، وعدنا بعضنا البعض بأن نلتقي مرة أخرى، وإنه من دواعي سروري الحقيقي أن ألعب ضدك وفريقك فلامنغو، نأمل أن يكون لدينا مباراة كبيرة”.

سيرجيو راموس – إسبانيا

نشر مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة ابنته في ملعب التدريب، معلقا: “ملهمتي الحقيقية”.

Khaled.omeri[email protected]