تغريدات.. مفاجأة منتظرة لـ حبيب وأبو قورة يثمن دعم عائلته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالله أبو قورة – الأردن

شارك مدرب فريق النادي الأهلي لكرة السلة، عبدالله أبو قورة، صورة له مع شقيقيه خلدون وياسر عبر صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك)، معلقا: “اخوة لا مثيل لها، شكرا لوقوفكما إلى جانبي بشكل دائم”.

إحسان حداد – الأردن

الحمدلله ثلاث نقاط مهمة في بداية المرحلة الثانية والأهم الاستمرار ان شاء الله 🙏🏻🦅 pic.twitter.com/KGKISKrXFH — Ehsan Haddad (@EhsanHaddad) February 23, 2021

عبر لاعب المنتخب الوطني إحسان حداد، عن سعادته بفوز فريقه القوة الجوية على الكهرباء بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة القدم، مغردا: “الحمد لله، ثلاث نقاط مهمة في بداية المرحلة الثانية، والأهم هو الإستمرار إن شاء الله”.

تياغو سيلفا – البرازيل

هنأ الدولي البرازيلي تياغو سيلفا لاعبي فريقه تشيلسي الإنجليزي بتحقيق فوز مهم وبهدف نظيف على اتلتيكو مدريد الاسباني في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مغردا: “مبروك العمل الجماعي الرائع، انتصار مهم للدائرة الزرقاء، لنذهب نادي تشيلسي”.

حبيب نورمحمدوف – روسيا

نشر الداغستاني حبيب نور محمدوف، بطل الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، والذي اعتزل بشكل صادم عن 32 عاما، بعد مسيرة ناجحة عقب فوزه بـ 29 نزالا خاضها دون أي هزيمة، صورة له وهو يركب قاربا في البحر، مكتفيا بوضع “إيموجي” قنبلة دون إرفاق أي تعليق.

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