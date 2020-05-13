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تغريدات .. مودريتش يحتفل بعيد زواجه ورونالدو يتدرب باشراف نجله

منذ 51 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر لاعب يوفنتوس الإيطالي، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء أدائه بعض تدريبات الكرة تحت إشراف نجله، معلقا: “مثل الأب مثل الابن، السعادة قبل كل شيء”.

لوكا مورديتش – كرواتيا

احتفل لاعب ريال مدريد الإسباني، بعيد زواجه العاشر، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “قبل 10 سنوات، قالت نعم، الذكرى السنوية”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

قام لاعب ميلان الإيطالي، بنشر صورة عبر حسابه على موقع (تويتر) لفريق الرقصة الأخيرة، مغردا: “من الجيد رؤية فريق الرقصة الأخيرة، الآن ترى كيف تلعب مع الفائز، سواء أعجبك ذلك أم لا، وإن لم يكن، ثم لا تلعب اللعبة”.

أندريس إنييستا – اسبانيا

شارك لاعب فيسيل كوبي الياباني، صورا من احتفال عائلته بعيد ميلاده مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “شكرا جزيلا ليوم رائع لكل لحظة، كل التفاصيل، لكل حبك غير مشروط، أن نستمر في الاستمتاع باللحظات الصغيرة والعظيمة، لأنها تعطي معنى لكل شيء، شكرا لك من القلب”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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