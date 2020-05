تغريدات .. مودريتش يحتفل بعيد زواجه ورونالدو يتدرب باشراف نجله

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر لاعب يوفنتوس الإيطالي، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء أدائه بعض تدريبات الكرة تحت إشراف نجله، معلقا: “مثل الأب مثل الابن، السعادة قبل كل شيء”.

لوكا مورديتش – كرواتيا

احتفل لاعب ريال مدريد الإسباني، بعيد زواجه العاشر، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “قبل 10 سنوات، قالت نعم، الذكرى السنوية”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 12, 2020