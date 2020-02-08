خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ميتشي باتشواي – بلجيكا

شارك لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له مع متابعيه عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) وهو يتحدث مع ببغاء أثناء تواجده في مدينة كاليفورنيا الأميركية.

شكوردان موستافي – ألمانيا

Had a wonderful time here in Dubai 🇦🇪 with my family 👨‍👩‍👧‍👦 and recharged the battieres 🔋 Let`s get back to work and prepare for @NUFCduba 👊🏻 #SM20 pic.twitter.com/0hvJJAplI8 — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) February 7, 2020

أبدى لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، سعادته بجولته الأخيرة في دبي، مغردا: “قضيت وقتا رائعا هنا في دبي مع عائلتي وأعيد شحن طاقتي، دعنا نعود إلى العمل والاستعداد”.

ويلي كاباييرو – الأرجنتين

تواجد حارس مرمى نادي تشيلسي في إحدى مباريات كرة السلة، حيث نشر صورة له عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “لا توجد كلمات يمكن أن تصف هذا الشعور، أفضل لاعب في الملعب”.

توماس مولر – ألمانيا

نشر مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على (تويتر) وهو يلعب مع الدجاج، مبديا سعادته بتلك اللحظة.

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