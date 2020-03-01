تغريدات .. مولر يُحارب العنصرية وديباي يُمارس رياضة التجديف

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

داني سيبايوس – إسبانيا

شارك لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة زوجته داخل المتحف البريطاني، معلقا: “المتحف البريطاني”.

ممفيس ديباي – هولندا

نشر مهاجم نادي ليون الفرنسي، صورة له عبر حسابه على موقع (إنستغرام) في البحر، أثناء ممارسته لرياضة التجديف، معربا عن سعادته بخوض تلك التجربة.

جيانلويجي دوناروما – إيطاليا

كشف حارس مرمى نادي ميلان الإيطالي، عن قرب عودته إلى الملاعب، وذلك بعد اكتمال عملية شفائه من الإصابة التي ألمت به مؤخرا، حيث نشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، كتب فيها: “عودة قريبة”.

توماس مولر – ألمانيا

Ist das der Fußball, den wir wollen? NEIN! ☹️

Gebt Hetzkampagnen, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und allen anderen Anfeindungen keine Chance. 🤐

Aus Liebe zum Spiel!

Für mehr Toleranz in unserer Gesellschaft! #Fairplay #FürEinBesseresSpiel #TSGFCB #esmuellert pic.twitter.com/Bl8EPZIW67 — Thomas Müller (@esmuellert_) February 29, 2020

انتقد لاعب بايرن ميونيخ الألماني، الهتافات العنصرية لجماهير فريقه ضد رجل الأعمال ديتمار هوب ، مغردا: “هل هذه هي كرة القدم التي نريدها؟ لا تعطي فرصة لتشويه الحملات والعنصرية، نريد المزيد من التسامح في مجتمعنا”.

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