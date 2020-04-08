تغريدات .. ميدو في المطبخ وسيلفا يستعرض مهارات زوجته الكروية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ديبالا – الأرجنتين

هنأ لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، والدته بعيد ميلادها، حيث كتب عبر حسابه على (انستغرام): “عيد ميلاد سعيد يا أمي، اليوم أحييكم من بعيد، لكني أحبك أكثر من أي وقت مضى”.

تياغو سيلفا – البرازيل

شارك مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) رفقة عائلته، معلقا: “من يحب أن يلعب كرة القدم مع عائلته؟ لقد شاركت زوجتي بيلا سيلفا، وقدمت مباراة رائعة”.

هيكتور بيليرين – إسبانيا

Quarantine garden fits pic.twitter.com/AeOnK2scwV — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) April 7, 2020

قام لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، بنشر صورة له عبر حسابه على موقع (تويتر) بملابس غريبة داخل حديقة منزله، مغردا: “يناسب حديقة الحجر الصحي”.

أحمد حسام – مصر

انتهى بيا الحال اني بقيت بطبخ كل يوم..النهارده عملت فراخ بالخضار والموتزاريلا.. اتفضلوا..😍😍😍 pic.twitter.com/qDhjeATwuy — Mido (@midoahm) April 7, 2020

استعرض المدير الفني السابق لنادي الزمالك، قدراته على الطهو، مغردا: “انتهى بي الحال بالطبخ كل يوم، اليوم عملت دجاج بالخضار والموتزاريلا، اتفضلوا”.

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