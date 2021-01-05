تغريدات.. ميسي يعرض منتجاته وانييستا يبدأ عملية التأهيل

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ليونيل ميسي – الأرجنتين

شارك الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، صورة دعائية له بسترة جديدة مع متابعيه عبر حسابه على (فيسبوك)، معلقا: “لقد بدأنا العام في متجر ميسي، بمظهر كلاسيكي جديد يمتزج ويتناسب مع السترات، يمكنك العثور على جميع الأصناف”.

ممفيس ديباي – هولندا

نشر الدولي الهولندي ممفيس ديباي مهاجم نادي ليون الفرنسي، صورة تعبيرية لمراحل تدرجه في اللعب مع أندية، آيندهوفن ومانشستر يونايتد وليون، مغردا: “ثق بالعملية”.

عصام الحضري – مصر

التاريخ كما يجب ان يكون 👌🙏🏼 pic.twitter.com/uUxXKQMGze — Essam El-Hadary (@ElHadary) January 5, 2021

قام الحارس المصري الأسبق، عصام الحضري، بمشاركة صورة لقائمة أكثر الحراس تحقيقا للكلين شيت في السنوات الميلادية، والتي حصل عليها لمدة 4 أعوام، مغردا: “التاريخ كما يجب أن يكون”.

أندريس انييستا – إسبانيا

بدأ الإسباني أندريس انييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني، عملية التأهيل بعد تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ المستقيمة، مغردا: “شيئا فشيئا، نستمر في التحسن”.

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